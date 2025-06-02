منة فضالي تنشر إطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام البحر بأحدث ظهور لها.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النضج في العقل وليس في العمر، والحب يأتي من القلب وليس المظاهر، والصداقة الحقيقية تظهر في الأفعال وليس في المصالح".

وجاءت بعض تعيلقات الجمهور، كالتالي: "القمر طلع بيطلع بالنهار، رشاقة، الجميلة الرائعة المتميزة والمتألقة دائما، العسل كله، أحلى منة".

يذكر أن، منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.