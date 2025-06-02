محمد رمضان يهنئ بيراميدز بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا

كتب- مصطفى حمزة:

حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه التهنئة إلى فريق بيراميدز، بعد فوزهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من احتفال لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، بالفوز على أنغام الأغنية التي سبق وقدمها "قدها"، وكتب: " مبروك لنادي بيراميدز ومبروك لمصر الفوز بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "يسعدني أن أشارككم فرحتكم مع أغانيا".

وكان محمد رمضان، قد قدم أغنية "قدها م يومي" بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي، وطرحها عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

احتفال لاعب بيراميدز

أغنية قدها