بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاد والدها

كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير القدير محمود ياسين بكلمات مؤثرة.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابها على إنستجرام: "أبي الغالي اليوم عيد ميلادك كم أفتقدك كثيرا ولا أشعر بالأمان من بعدك كل شيء ملوش طعم من غيرك".

وأضافت: "كل شيء حلو بجد مشي معاك النهاردة كان بيبقى يوم مميز أوي واحنا بنحتفل بيك لكن أنت الآن في مكان أحسن عيدك في الجنة ونعيمها يا رب حبيبي ألف رحمة ونور عليك وربنا يجعلك في منزلة المكرمين في الفردوس الأعلى في صحبة الأنبياء والصديقين وحسن آولئك رفيقا".

يذكر أن، الفنان الكبير الراحل محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، وواحد من رموز الفن في مصر، ومن أبرز أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومن بين أعماله التليفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".