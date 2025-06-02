قبل طرحه.. ماذا قال محمود حجازي عن فيلم "في عز الضهر"؟

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان محمود حجازي، عن فيلمه السينمائي الجديد "في عز الضهر" قبل طرحه بالسينمات يوم 18 يونيو الجاري.

ونشر حجازي، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام،وعلق: "استنيت اللحظة دي من قلبي مؤمن بالدور وبالفيلم وإن شاء الله خطوة هتغير حاجات كتير في طريقي".

وأضاف: "فيلم (في عز الضهر) في السينما بجميع دور العرض إبتداءا من يوم ١٨ يونيو في مصر وجميع الدول العربية مع اجمل نجوم وكاست عشت معاهم احلى أيام".

فيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود،جميلة عوض، شيرين رضا، محمود البزاوي، إيمان العاصي، وآخرين.