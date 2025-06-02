إلهام شاهين تنشر صورا من عيد ميلاد هالة صدقي.. وهذا ما قالته

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلاد صديقتها الفنانة هالة صدقي.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد أحلى لولو في الدنيا.. ليلة جميلة مليانة طاقة محبة مع برج الجوزاء.. هالة صدقي".

وعاشت هالة صدقي بعض سنوات طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرعت في الألعاب الرياضية وكانت بطلة في السباحة.

وحصلت على ليسانس في الآداب عام 1981. وبدأت علاقتها بالفن بعد عودتها إلى مصر مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل (لا يا إبنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة إنطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون).

وعملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم (الهروب)، وعملت مع المخرج الكبير (يوسف شاهين) في فيلمي (إسكندرية- نيويورك) و (هي فوضى)، وفي التليفزيون اشتركت بعدد من المسلسلات منها "أرابيسك، رجل من زمن العولمة، زيزينيا الجزء الثاني".

يذكر أن، هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش، وعُرض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.