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"طليق نجمة".. 10 معلومات عن طارق صبري بعد تصدره التريند

12:19 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الفنان طارق صبري 3
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري
  • عرض 12 صورة
    طارق صبري (2)_4
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كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنان طارق صبري خلال الساعات الماضية تريند جوجل، وذلك رغم غيابه عن التواجد بكثرة في الأعمال الفنية عقب انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

ونستعرض لكم معلومات عن طارق صبري في السطور التالية:

- عمره 45 عاما.

- طليق النجمة شيري عادل.

- من مواليد 6 أغسطس 1980.

- درس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة وتخرج منها عام 2004.

- إلتحق ببعض ورش التمثيل وعمل في بعض مسارح الهواة.

- إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية - قسم التمثيل والإخراج عام 2010.

- رصيده الفني 30 عملا فنيا.

- خاض دراما رمضان 2025 بمسلسل"الحلانجي".

- له تجربة سينمائية وحيدة بفيلم "ساعة رضا" وعرض عام 2019.

- من أعماله الفنية، مسلسلات "عوالم خفية، ودلع البنات، وحالة عشق، ويا أنا يا جدو، و نصيبي وقسمتك 3، وعوالم خفية، وأستاذ ورئيس قسم، ".

طارق صبري
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