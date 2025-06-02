أحدث ظهور لـ نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت نادين نجيم، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يمين يسار، أعلى أسفل".

وجاءت بعض تعيلقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، تبارك الله عليكي، جميلة وأنيقة وروعة، ملكة، تخبلين، قمر بكل حالاتك".

وانفصلت نادين نسيب نجيم مؤخرا عن خطيبها، ولديها من طليقها طفلين هما "جيوفاني وهافن".

يُذكر أن، آخر أعمال نادين نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.