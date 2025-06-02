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بعد زواج استمر 6 سنوات.. تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته

02:35 ص الإثنين 02 يونيو 2025

الفنان تامر عبدالمنعم

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كتب- محمد فتحي:

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، انفصاله عن زوجته رنا علي.

وكتب الفنان تامر عبد المنعم على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات".

وتابع: "قدر الله وما شاء فعل، أنا أُكِن لها كل التقدير والاحترام، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام، وكل اللي يجيبوا ربنا خير، فقد نختلف لكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة".

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