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على ساحل الريفيرا.. هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مهرجان كان

12:08 ص الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدى الإتربي من مهرجان كان
  • عرض 5 صورة
    هدى الإتربي من مهرجان كان
  • عرض 5 صورة
    هدى الإتربي من مهرجان كان
  • عرض 5 صورة
    هدى الإتربي من مهرجان كان
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد نشر أحدث جلسة تصوير خضعت لها من على ساحل الريفيرا، من مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي الـ78.

وكشفت هدى عن إطلالتها المميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الريفيرا الفرنسية"، والتي تفاعل معها الجمهور.

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.


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هدى الأتربي
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