حدث بالفن | وفاة والد مطرب مهرجانات ووعكة صحية تصيب نجل تامر حسني

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجل تامر حسني وبسمة بوسيل يتعرض لوعكة صحية، رامز جلال يهنئ ابنة شقيقه على تخرجها من الثانوية الألمانية، وفاة والد مؤدي المهرجانات أبو ليلة، ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال برسالة رومانسية، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: