إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون الأبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي وسط الطبيعة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

نادين نجيم

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها صورًا جديدة لها، وظهرت خلالها بمكياج هادئ، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

كندة علوش

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورة جديدة لها بالذكاء الاصطناعي ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره، صورة جديدة له أثناء تواجده داخل صالة الألعاب الرياضية، ونشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمدلله".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم أحدث ظهور لها على طريقة الـ "سيلفي"، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها، وظهرت خلالها مع زوجها المونتير أحمد حافظ ونشرت الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.