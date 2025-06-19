أحمد جمال يعلق على هزيمة "الأهلي": "عندنا أمل في الماتش الجاي"

كتبت- منى الموجي:

علق المطرب أحمد جمال على هزيمة النادي الأهلي أمام نادي بالميراس البرازيلي، والتي أقيمت مساء الخميس 19 يونيو، ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب جمال عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "بنلعب شوط أول حلو بنخلص طاقتنا بدون تهديف، ما بنعرفش نتعامل مع الأزمات أو المفاجآت، جول غلط دخل فينا توترنا وبنلعب مستعجلين، الماتش اتقلب علينا والجول التاني من الاستعجال في لعب الفاول".

واختتم "شوط تاني سيء، عندنا أمل في الماتش الجاي ونتيجة الماتشات التانية".

وانتهت مباراة الأهلي وبالميراس بفوز الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، وذلك على ملعب "ميتلايف" في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، مع: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".