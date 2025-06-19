محمد رمضان يرد على جدل إساءة أغنيته "أنا أنت" لإحدى العائلات

كتب- معتز عباس:

رد الفنان محمد رمضان، على الجدل المثار حول اساءة أغنيته الجديدة "أنا أنت" لاحدى العائلات عقب رفع أحد المحامين بالعائلة دعوى قضائية ضده .

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستجرام: "كل الإحترام والتقدير لعائلة (هلهل) وبالنيابة عن كاتب الأغنية مصطفى حدوتة لم نقصد أبدا الإساءة للعائلة الكريمة.. كل الحب والاحترام ونرجوا من حضراتكم سعة الصدر، أنا بشتغل علشان أفرحكم مش أزعلكم".

وكان محمد رمضان، قد طرح مؤخرا أغنية "أنا أنت" على يوتيوب وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان مصطفى تاج.

وجاءت بعض كلمات أغنية "أنا أنت"، كالتالي: "أنا.. أنت.. أنا.. أنت..أنا بحضر.. أنت تقلب، أنا بنجح.. أنت تندب.. في الملعب ببقى ميسي ، والجري جنبي يتعب.. أنا بصرف أنت تحسب، أرقام تخض ترعب.. لو كل دول في كفة، الكفة بتاعتي تغلب.. أنا بطلع.. أنت تنزل، أنا مافيا.. أنت هلهل..الناس تشوفني تفرح، إلا إنت مني تقفل.. أنا أكمل أنت تفصل، الكلمة مني تشغل..الناس تشوفني سكر، وعينيك تشوفني فلفل..أنا ثابت.. أنت ترعش".

وكان المحامي أحمد هلهل، تقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيه بـ "الإساءة العلنية" إلى اسم عائلته من خلال أغنيته الجديدة "أنا أنت"، موضحا في بلاغه الذي حمل الرقم 10057689، أن كلمات الأغنية تتضمن عبارات تمس كرامة عائلته بشكل مباشر، معتبرا أن ما ورد فيها يُعد سبًا وقذفًا علنيًا بحق اسم "هلهل" وهو اسم يعود إلى عائلة مصرية معروفة ذات جذور ممتدة في عدة محافظات .

وطالب محامي العائلة في ختام بلاغه بوقف بث الأغنية نهائيًا عبر جميع الوسائط والمنصات الإعلامية، وإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بتهمة الإساءة العلنية إلى عائلة مصرية محترمة.