بالصور.. رقص رانيا يوسف وابنتها خلال افتتاح مشروع جديد بالإمارات

كتب- معتز عباس:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف مع ابنتها نانسي محمد مختار وهما ترقصان خلال افتتاح مشروع جديد ومدرسة رقص بالإمارات بصحبة الراقصة جوهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور رانيا مع ابنتها وجوهرة خلال حفل افتتاح المدرسة.

وكانت رانيا يوسف أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في فعالية كبيرة للرقص الشرقي تُقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى جانب الراقصتين الروسية جوهرة، والأرجنتينية جورجينا، بالإضافة إلى راقصة ثالثة تُدعى "بيبي".

وشاركت الجهة المنظمة للحفل منشورًا ترويجيًا للحدث عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تحت عنوان "Tabla by Rania"، وأرفقته بتعليق جاء فيه: "بنات أبوظبي، جهزن أنفسكن لليلة لا تُنسى! أكبر حدث للرقص الشرقي سيكون في (ريم مول).. نحتفل معكن في الافتتاح التجريبي لاستوديو Tabla by Rania."

ووفقًا لما ورد في الإعلان، فإن الفعالية مخصصة للسيدات فقط ممن تجاوزن 16 عامًا، ولا يُسمح بحضور الرجال، كما شددت قواعد المشاركة على منع التصوير أو الدخول بـ الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية.