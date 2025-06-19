زوجها ووالدها يقبلان رأسها ويدها.. صور من حفل زفاف ابنة ماجد المصري

كتبت- منى الموجي:

شاركت ماهيتاب ابنة النجم الكبير ماجد المصري متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من حفل زفافها، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 18 يونيو.

وظهرت ماهيتاب في الصور إلى جوار والدها وهو يسلمها لعريسها، وظهر وهو يقبل يدها، بينما قام العريس بتقبيل رأسها، واستعرضت العروس فستان الزفاف الذي لفت أنظار الحضور.

واحتفلت ماهيتاب ماجد المصري بزفافها في حفل عائلي يضم أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين ونجوم الفن، وودعت والدها باكية.

جدير بالذكر أن ماجد المصري شارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل إش إش، إخراج محمد سامي، والذي ضم عددا كبيرا من النجوم، بينهم: مي عمر، انتصار، هالة صدقي، دينا، محمد الشرنوبي، إدوارد، ندا موسى، طارق النهري، شيماء سيف، إيهاب فهمي.