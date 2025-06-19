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"فين أيامك يامعلول؟".. حميد الشاعري يعلق على هزيمة الأهلي من بالميراس في كأس العالم للأندية

10:21 م الخميس 19 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:

علق المطرب حميد الشاعري، على هزيمة الأهلي من فريق بالميراس في كأس العالم للأندية.

وكتب الشاعري، عبر حسابه على فيسبوك: "فين أيامك يا معلول؟".

وانتهت مباراة الأهلي وبالميراس بفوز الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، وذلك على ملعب "ميتلايف" في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

حميد الشاعري

المطرب حميد الشاعري حميد الشاعري على فيسبوك حميد الشاعري يعلق على هزيمة الأهلي هزيمة الأهلي من بالميراس كأس العالم للأندية 2025
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