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"فريق بركة"..محمد عبدالعظيم يعلق على هزيمة الأهلي من بالميراس في كأس العالم للأندية

10:16 م الخميس 19 يونيو 2025
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    محمد عبد العظيم فى نص البشعب اسمه محمد
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    الفنان محمد عبد العظيم
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    محمد عبد العظيم فى تحت الوصاية مع منى
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    محمد عبد العظيم
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    محمد عبد العظيم
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    محمد عبد العظيم مع نيللي كريم واسر يباسين
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    محمد عبد العظيم
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كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد عبدالعظيم، على هزيمة الأهلي من فريق بالميراس في كأس العالم للأندية.

وكتب عبدالعظيم، عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي ده فريق بركة أوي".

وانتهت مباراة الأهلي وبالميراس بفوز الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، وذلك على ملعب "ميتلايف" في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية.

ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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