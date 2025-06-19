بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ صبا مبارك والجمهور يعلق (صور)

كتب- مصطفى حمزة:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير جريئة.

ونشرت صبا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك صبا، فديت الأحمر، قمر، ملكة جمال الكون، الملكة، إيه القمر ده، تحفة، الجمال له عنوان".

يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي،حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.