إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ صبا مبارك والجمهور يعلق (صور)

10:00 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 3 صورة
    صبا مبارك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصطفى حمزة:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير جريئة.

ونشرت صبا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك صبا، فديت الأحمر، قمر، ملكة جمال الكون، الملكة، إيه القمر ده، تحفة، الجمال له عنوان".

يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي،حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

الفنانة صبا مبارك صبا مبارك على إنستجرام صبا مبارك بإطلالة جريئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان