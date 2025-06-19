القاهرة- مصراوي:

نشرت إحدى الصفحات المتخصصة في تغطية حفلات الزفاف، فيديوهات من كواليس حفل زفاف ماهيتاب ابنة النجم الكبير ماجد المصري، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 18 يونيو.

وظهرت ماهيتاب في الصور وهي ترقص أثناء تصفيف شعرها والانتهاء من باقي تجهيزات حفل الزفاف، على أغاني إليسا وعمرو دياب.

واحتفلت ماهيتاب ماجد المصري بزفافها في حفل عائلي يضم أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين ونجوم الفن، وودعت والدها باكية.

جدير بالذكر أن ماجد المصري شارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل إش إش، إخراج محمد سامي، والذي ضم عددا كبيرا من النجوم، بينهم: مي عمر، انتصار، هالة صدقي، دينا، محمد الشرنوبي، إدوارد، ندا موسى، طارق النهري، شيماء سيف، إيهاب فهمي.