بالصور| بعد غياب.. ظهور نادر لبطلة "المتزوجون" بالحجاب

كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة القديرة راوية سعيد، بعد غياب، ضيفة على برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه المذيعة مروة صبري.

نجمة مسرحية المتزوجون، ظهرت بالحجاب وتحدثت عن مشوارها الفني، وزوجها النجم الكبير رياض الخولي، وأسرتهما .

وردًا على سؤال كيف تتعامل مع المعجبين بزوجها خاصة وأنه نجم كبير، قالت "أنا بفرح لأن جمهوره بيزيد، وحصل كتير إن فيه ناس تحبه حب عاطفي، لكن فيه ثقة، وهو راجل محترم، ويحب بيته وأولاده ويحافظ عليهم".

وتابعت "طبعا بيبقى فيه رسائل واقتحام لحياته وحصل حاجات كتير، ومش بعمل حاجة، والموضوع بيختلف لأن أنا من داخل الوسط الفني".

جدير بالذكر أن الفنانة راوية سعيد، من نجوم الفن الذين حققوا شهرة واسعة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، أشهرها مسرحية المتزوجون وقدمت فيها دور نفيسة، بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، شيرين.

ومن أشهر أعمالها: فيلم اللص، الجزء الثالث من مسلسل ليالي الحلمية بطولة يحيى الفخراني وصفية العمري، مسلسل الأصدقاء بطولة صلاح السعدني، فاروق الفيشاوي، محمد وفيق.