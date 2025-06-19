شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على حديث مدحت شلبي بعد توقف مباراة الأهلي وبالميراس
09:22 م الخميس 19 يونيو 2025
كتب- معتز عباس:
علق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على حديث المعلق الرياضي مدحت شلبي بعد توقف مباراة الاهلي وبالميراس بسبب العواصف الجوية بالملعب.
وكتب عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "عن مدحت شلبي / نتمني ظهور برق أو رعد".
وأحرز فريق بالميراس هدفين ضد الأهلي في الشوط الثاني، ليتوقف بعدها المباراة بسبب الظروف الجوية الصعبة، قبل استئناف الحكم المباراة مرة أخرى.
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