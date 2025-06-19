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شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على حديث مدحت شلبي بعد توقف مباراة الأهلي وبالميراس

09:22 م الخميس 19 يونيو 2025

وائل عبدالعزيز

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كتب- معتز عباس:

علق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على حديث المعلق الرياضي مدحت شلبي بعد توقف مباراة الاهلي وبالميراس بسبب العواصف الجوية بالملعب.

وكتب عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "عن مدحت شلبي / نتمني ظهور برق أو رعد".

وأحرز فريق بالميراس هدفين ضد الأهلي في الشوط الثاني، ليتوقف بعدها المباراة بسبب الظروف الجوية الصعبة، قبل استئناف الحكم المباراة مرة أخرى.

وائل عبدالعزيز مدحت شلبي مباراة الاهلي وبالميراس
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