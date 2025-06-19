كتب- معتز عباس:

علق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على حديث المعلق الرياضي مدحت شلبي بعد توقف مباراة الاهلي وبالميراس بسبب العواصف الجوية بالملعب.

وكتب عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "عن مدحت شلبي / نتمني ظهور برق أو رعد".

وأحرز فريق بالميراس هدفين ضد الأهلي في الشوط الثاني، ليتوقف بعدها المباراة بسبب الظروف الجوية الصعبة، قبل استئناف الحكم المباراة مرة أخرى.