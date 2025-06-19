بالصور| بسنت شوقي وفراج وعمرو وهبة.. النجوم يدعمون الأهلي في أمريكا

كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على مساندة النادي الأهلي في مباراته الثانية بكأس العالم للأندية، والمُقامة اليوم الخميس 19 يونيو، ويواجه فيها نادي بالميراس البرازيلي، على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي.

وشهد الاستاد تواجد الفنان محمد فراج، وزوجته الفنانة بسنت شوقي التي شاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من حضورها المباراة، بينها صور جمعتها بزوجها، وأخرى بالفنان عمرو وهبة الذي وصفته بالعميل.

كما نشر المنتج عمرو كمال فيديو من المباراة أثناء تواجده في الاستاد، دعما للنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي التقى يوم الأحد الماضي بفريق إنتر ميامي الأمريكي، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.