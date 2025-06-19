أحمد شيبة يكشف توقعاته لمباراة الأهلي وبالميراس بكأس العالم للأندية

كتب- هاني صابر:

كشف المطرب أحمد شيبة، عن توقعاته لمباراة الأهلي وبالميراس بكأس العالم للأندية.

وقال شيبة، خلال لقاء له عبر قناة "إم بي سي مصر" إنه يتوقع فوز الأهلي على بالميراس بهدف دون رد أو هدفين دون رد.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة - الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة، على ملعب "ميتلايف" في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية.

وشهد تشكيل المارد الأحمر للقاء، مشاركة الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله بشكل أساسي منذ بداية المباراة، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".