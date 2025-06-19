مدحت العدل يدافع عن هند صبري: "استقيموا يرحمكم الله"

كتبت- سهيلة أسامة:

دافع المؤلف والكاتب مدحت العدل عن الفنانة التونسية هند صبري، بعد الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب منشور متداول يتعلق بدعم "قافلة الصمود".

وكتب العدل عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "فيما يخص القافلة التي أتت لكسر الحصار، نحن جميعًا نقف خلف القيادة السياسية الحكيمة في كل قراراتها، التي تعي تمامًا حساسية الوضع، وتتحرك بحكمة وضبط النفس والتوازن الرائع في ذلك الموقف الشائك دوليًا وعربيًا. القيادة همها الأول (مصر)، وهذا حقها وحقنا كشعب عليها، لذلك وقفنا وما زلنا معها".

وأضاف: "في نفس الوقت، ليس هناك أحرص منها ومنّا على مصالح الشعب الفلسطيني، وليس هناك دولة قدمت حجم ما قدمت مصر وما زالت من أجل هذه القضية".

وتابع العدل: "ولمن دافعوا – بحسن نية أو بغيرها – عن تلك القافلة، أقول إن الموضوع أكبر من مجرد تعاطف إنساني، فله أبعاد أخرى تدركها الأجهزة المصرية جيدًا".

واختتم دفاعه عن الفنانة هند صبري قائلًا: "أما ما يخص الفنانة التونسية المصرية هند صبري، فكلنا نعرف حبها لمصر التي تعيش فيها، وما كتبته كان تعاطفًا إنسانيًا بحتًا نشعر به جميعًا، من أبسط مواطن مصري وحتى رئيس الجمهورية شخصيًا.. هند صبري شبراوية جدعة – عايزة ورد يا إبراهيم – نحبها وتحبنا. وعلى هواة الصيد في الماء العكر الصمت، فهذا ليس وقت مزايدات على وطنية أحد، استقيموا يرحمكم الله".

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