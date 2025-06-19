هالة صدقي توجه رسالة عبر "إنستجرام": "احترموا مصر البلد اللي لمتكم"

كتبت - سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة قديمة تجمع والدتها ووالدها وشقيقها خلال مشاركتهم في مؤتمر بألمانيا، ووجّهت من خلالها رسالة حادة تنتقد فيها بعض الأشخاص.

وقالت هالة صدقي في منشورها: "بالصدفة لاقيت صورة لوالدتي ووالدي وأخويا وهما بيحضروا مؤتمر في ألمانيا، وقتها كان في ناس حافيين بيبيعوا شربات في الأفراح، وبعد ما جاهدوا واتشطروا في بيع الموز بقوا يتلزقوا في أنهم من أهل البلد دي. والمطبلاتية مدفوعي الأجر بيطبلوا ليهم، ولأنهم جهلة زيهم، ماشيين على حسب الربح".

وأضافت: "البلد اللي لمتهم ويشتموا، ولسانهم لسان أقذر الحواري، لكن لما يصوروا نفسهم بيتكلموا بلغة تانية... واللي بيستعروا من لغة البلد اللي لمتهم بعد ما اطردوا في بلاد تانية، لازم يحترموا البلد".

واختتمت حديثها قائلة: "احترموا البلد اللي لميتكوا، واحترمي أهلها... مصر".

يذكر أن هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش المعروض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد ساميز

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