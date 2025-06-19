"قنبلة دمّرت بيتي".. ميار الببلاوي تستغيث بعد تعرضها لعملية نصب

كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة ميار الببلاوي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، من داخل شالية خاص بها في العين السخنة، وظهرت من خلاله وهي تستغيث بأحد المسؤولين بسبب ما وصفته بـ"الفوضى" التي حلّت بـ المكان، نتيجة أعمال تجديد به.

وعلّقت ميار قائلة: "قنبلة دمّرت بيتي.. النقاش الحرامي هرب بعد ما خد الفلوس هو وأخوه الكهربائي.. الحرامية بينصبوا على الناس، ويقعدوا في بيوتهم، ويسحبوا فلوس ويختفوا!".

وأضافت: "معايا بطايقهم وأرقامهم، وبعرف بيت أختهم وبنتها.. حد يلحقني أرجوكم".

وفي منشور آخر، ردّت ميار على من اتهموها بالإهمال وترك منزلها بدون متابعة، قائلة: "الناس اللي بتقولي سايبة بيتك، دا شاليه في السخنة يعني مكان مصيف، وأنا كان عندي شغل وجيت".

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