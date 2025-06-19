مصطفى شوقي يحيي حفل ذكرى 30 يونيو على مسرح البالون

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب مصطفى شوقي، لتقديم باقة من أغانيه في الحفل المقام بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على مسرح البالون.

يقدم مصطفى شوقي، أغانيه في الحفل المقام مساء الجمعة 27 يونيو، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويشارك في الحفل، المطرب لؤي،وفرقة رضا للفنون الشعبية، تحت قيادة موسيقية للمايسترو سليم سحاب.

و طرح المطرب مصطفي شوقي، في مايو الماضي، اغنية بعنوان "زي الدهب"، وهي من كلماته و ألحانه، وتوزيع موسيقي واخراج كريم جمال.