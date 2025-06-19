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موعد ومكان جنازة والدة المخرجة سارة وفيق

03:53 م الخميس 19 يونيو 2025

المخرجة سارة وفيق

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن أيمن، شقيق المخرجة سارة وفيق، موعد ومكان تشييع جثمان والدتهما، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم.

وكتب أيمن وفيق منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "الخروجة من مستشفى الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وهنصلي صلاة الجنازة بإذن الله في مسجد الحمد بالتجمع الخامس، والدفنة في مقابر القطامية".

وكانت المخرجة سارة وفيق أعلنت خبر وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، واكتفت بعبارة مؤثرة قالت فيها: "أمي ماتت".

يُذكر أن يعرض حاليًا لسارة وفيق فيلم "ريستارت"، من بطولة الفنان تامر حسني، ويُعد ثاني تعاون بينهما بعد فيلم "مش أنا".

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