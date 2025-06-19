كتب-مصطفى حمزة:



دخلت الفنانة أيتن عامر، قائمة نجوم الفن الذين طاردتهم شائعات الارتباط والزواج، على مدار الساعات الماضية.

وقامت الفنانة أيتن عامر، بالرد على ما تردد عن زواجها من منتج شهير، وعبر حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام"، كتبت: "تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة".

وأضافت: "أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول أي أخبار، احترامًا لأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد".

ورد المنتج أحمد الجنايني على شائعة الزواج عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "الأخبار اللي بتنزل عني بقالها كام ساعة غلط 100%، ومش قادر أفهم مصدرها إيه".

وتابع: "بس أول ما أعرف المصدر، هرفع عليه قضية تشهير، هو وكل اللي نشروا الأخبار دي. شكرًا جدًا للناس المحترمة اللي شالت الخبر".



هدى المفتي وأحمد مالك



أثارت الفنانة مي كساب، الجدل حول الفنانة هدى المفتي، والفنان أحمد مالك، إذ قامت بنشر صورة للثنائي مساء أمس الأربعاء الموافق 18 من يونيو ، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام "، وعلّقت قائلة: "مبروك يا حبايب قلبي ربنا يسعدكم وفرحانة عشانكم جدا" .



وقامت مي كساب، بحذف المنشور من صفحتها، بعد دقائق من نشره، وتوالي أخبار عن خطوبة الثنائي أحمد مالك، وهدى المفتي، دون صدور أي تعقيب بالنفي أو التأكيد من الطرفين.



ويشارك الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، في بطولة مسلسل "مطعم الحبايب"، وهو الخامس الذي يجمعهما معا بعد أفلام "كيرة و الجن"، و"رأس السنة"، ومسلسلات "تحقيق"و"بيمبو".



منة شلبي



تصدرت النجمة منة شلبي، قوائم الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها مفبركة بالذكاء الاصطناعي، وظهرت بها وهي ترتدي فستان زفاف، وبجانبها شاب أجنبي، ويعرضان خاتمي الزواج .



وقام بنشر الصورة حساب وهمي في موقع فيسبوك، يدعى "Ultras"، وكتب : "ألف مبروك للعروسين أخيرًا منة شلبي لبست الدبلة".



وطاردت النجمة منة شلبي، مؤخرا أكثر من شائعة إرتباط، كان آخرها مع النجم أحمد السعدنى، بعد تبادلهما التهاني في عيد الحب.



وعلق المخرج كريم الشناوي، على الشائعة عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، إذ نشر صورة منة والسعدني، و علق : "ننفرد بنفي الشائعة، ده طلع حلو موضوع الهودي ده".