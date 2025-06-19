ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"

كتبت- نوران أسامة:

طمأنت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها بعد تحسن حالتها الصحية، وذلك عقب تعرضها لحساسية في الدم استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وكتبت ملك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع "إنستجرام": "والله ما عارفة أقول إيه على كل الحب والدعاء، أنا بحبكم أوي، إنتوا أحلى حاجة في الدنيا، أنا عايزة أطمنكم، أنا الحمد لله بقيت أحسن، وده بفضل ربنا ودعواتكم".

وأضافت: "شكرًا عشان والله اللي حصل، رغم إنه كان صعب عليا وعلى أهلي جدًا، بس عرفني غلاوتي عند اللي حواليا وعندكم، من قلبي بحبكم أوي أوي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

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