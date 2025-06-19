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وفاة والدة المخرجة سارة وفيق

03:10 م الخميس 19 يونيو 2025

المخرجة سارة وفيق

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت المخرجة سارة وفيق، مساء اليوم، وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت سارة: "أمي ماتت"، فيما حرص عدد من متابعيها على الدعاء لوالدتها الراحلة

ويعرض حاليًا للمخرجة سارة وفيق فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، ويُعد ثاني تعاون سينمائي بينهما بعد فيلم "مش أنا"، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج حسام حسني

سارة وفيق

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وفاة والدة المخرجة سارة وفيق والدة المخرجة سارة وفيق المخرجة سارة وفيق
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