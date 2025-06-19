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نجل سليمان عيد يوجه رسالة مؤثرة لوالده بعد شهرين على رحيله

02:17 م الخميس 19 يونيو 2025

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كتبت- سهيلة أسامة:

رثى عبد الرحمن، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، والده برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب "عبد الرحمن": "فات شهرين على فراقك لينا يا حبيبي، اللهم إن قلبي يحنّ لأبي، ودعائي له لا ينقطع.. فاللهم اجعل كل دمعة تنزل شوقًا له، شفاعة ورحمة تبلغه في قبره، وارفع درجاته، وقرّب منزلته، واجعل له نصيبًا من دعاء كل عبد صالح".

يُذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان الراحل سليمان عيد هو فيلم "تحت الطلب"، وشارك في بطولة الفيلم: سامح حسين، سارة الدرزاوي، سليمان عيد، سهيلة الأنور، محمد رضوان، لبنى الشيخ، يوركا، محمد صفاء، ومحمد مصطفى، من تأليف وإخراج هاني حمدي، ومن إنتاج أحمد السبكي.

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