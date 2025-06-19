صور جديدة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، بزفافها مساء أمس الأربعاء، على الشاب أحمد حسين نصار، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وشهد الحفل حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، إلى جانب أسرتي العروسين، وسط أجواء مبهجة.

يُذكر أن ماهيتاب ماجد المصري كانت قد احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، قبل أن تنفصل عنه في هدوء

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