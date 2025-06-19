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صور جديدة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري

02:07 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري ..._
  • عرض 17 صورة
    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري _
  • عرض 17 صورة
    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري 2
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    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري 5
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    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري 6
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    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري 8
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    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري3
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    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري1
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    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري7
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    صور من حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري5
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    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    ماهيتاب ماجد المصري _
  • عرض 17 صورة
    ماهيتاب ماجد المصري و زوجها
  • عرض 17 صورة
    ماهيتاب ماجد المصري وزوجها_
  • عرض 17 صورة
    ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    صور حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري4
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كتبت- نوران أسامة:

احتفلت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، بزفافها مساء أمس الأربعاء، على الشاب أحمد حسين نصار، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وشهد الحفل حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، إلى جانب أسرتي العروسين، وسط أجواء مبهجة.

يُذكر أن ماهيتاب ماجد المصري كانت قد احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، قبل أن تنفصل عنه في هدوء

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حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري ماهيتاب ماجد المصري ماجد المصري
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