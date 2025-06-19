حكم قضائي يشعل حرب البيانات بين إليسا و"وتري".. وزياد برجي "يسخر"

كتب-مصطفى حمزة:

أشعلت المطربة اللبنانية إليسا، من جديد النزاع القضائي بينها وبين شركة "وتري"، والمطرب اللبناني زياد برجي، عقب الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة التجارية في دبي.

وبدأت إليسا، عبر شركتها 'E RECORDS"، الهجوم، عقب إصدارها بيانا قامت بنشره عبر منصات مواقع التواصل، وتؤكد فيه صدور حكما نهائيا لصالحها ضد شركة "وتري" للتوزيع الرقمي، من المحكمة التجارية في دبي، يوم 16 يونيو الماضي.

وأوضحت المطربة اللبنانية، أن الحكم قضى بفسخ اتفاقية التوزيع الموقعة في 12 أغسطس 2023، بينها وبين "وترى"، ومنعها من توزيع أغاني "أنا وبس"، و"أول دقيقة"، بعد ثبوت التعدي على حقوق الفنانة الفنية والأدبية في أغنية "وبطير".

وطالبت، القضاء اللبناني، أن يحذو حذو القضاء الإماراتي، عقب صدور الحكم الذي وصفته أنه "سابقة قضائية في العالم العربي في مجال الحقوق الفنية والأدبية".

"أول دقيقة"

وردت شركة “وتري” للتوزيع الرقمي، بنشر، بيان ردت فيه على المطربة إليسا، مؤكدة أن الحكم الصادر من محكمة التجارة في دبي.، ليس حكماً نهائياً ولا يتمتع بقوة القضية المقضية وليس نافذا وهو لا ينهي النزاع القائم بين شركة وتري وشركة E-Records إذ أن المحاكم في دبي هي على درجات ثلاث. وكذلك لا ينهي بأي شكل من الأشكال الدعاوى العديدة العالقة بين شركة وتري والفنانة إليسا أمام مختلف المحاكم في لبنان.

وأوضحت: "الحكم لا يعد انتصارا للفنانة إليسا كونه لم يأخذ بالفسخ التعسفي الذي أقدمت عليه شركة-Records في شهر كانون الأول 2022 بل اعتبر، وبغض النظر عن مدى قانونية هذا الأمر من عدمه، ان اتفاقية توزيع المحتوى الموقعة بتاريخ 12/8/2022 إنما انتهت بتاريخ 12/8/2023 لانقضاء مدتها.

وأشارت أن الحكم لم يَبت بالتعدي المزعوم لأغنية “وبطير” على أغنية “أنا وبس”، موضحة أنه لم يُثبت “ملكية” الفنانة إليسا للقناة المسمّاة باسمها على منصّة YouTube، لأن هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحيات المحكمة في دبي، بل هو من اختصاص محكمة التجارة في بيروت، التي تنظر حاليًا في دعوى إثبات الملكية، وحددت موعد إصدار الحكم في 30/10/2025. وعلى أي حال، مسألة ملكية القناة لم تكن جزءًا من النزاع الذي صدر فيه الحكم عن محكمة دبي.

"و بطير"

وأصدر المطرب اللبناني زياد برجي، من جانبه قام عبر صفحته في موقع "إكس" بنشر بيانا، و أعلن فيه أن محاميه أبلغه أن المحكمة الابتدائية في دبي أصدرت حكما في تاريخ 16/6/2025، قضى فيه برد طلب إدخال زياد برجي ضمن الدعوى المقدمة من قبل شركة إي ريكوردز ش.م.م التي تملكها وتديرها المطربة إليسا .

وعلّق برجي على الحكم الصادر بالقول: "بذلك يكون هذا الحكم الثالث الذي تخسره إليسا أمام المحاكم الإماراتية، بعد سلسلة هزائم منيت بها أمام المحاكم اللبنانية.

"انت وبس"

وبدأت الأزمة، في ديسمبر 2022، إذ أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، فسخ تعاقدها مع شركة وتري أوف شور، التي كانت تتمتع بالحق الحصري لتوزيع ألبومها الأخير الذي ضم أغنيتي “أنا وبس” و"من أول دقيقة".

إليسا في بيان لها، كشفت أن فسخ التعاقد، جاء بعد تجاهل الشركة، التدخل في نزاع المطربة مع الشاعر أحمد ماضي، والملحن زياد برجي، حول أغنية “أنا وبس”.

وفي أغسطس 2023، قامت شركة "وتري" للتوزيع، بحذف أغنية "العقد"، التي قدمته المطربة إليسا، وقامت بطرحها عبر قناة شركة روتانا، عبر موقع يوتيوب.