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انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)

01:46 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كواليس فيلم إذما (2)
  • عرض 3 صورة
    كواليس فيلم إذما
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كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "إذما" عن انطلاق تصويره رسميًا، ويشارك في بطولته الفنان أحمد داود والفنانة سلمى أبو ضيف.

وروجت الشركة للفيلم من خلال نشر صور من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "العد التنازلي انتهى، ومتحمسين نشارككم نجوم فيلم (إذما) ونعرفكم إن تصوير الفيلم بدأ".

فيلم "إذما" من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويعتمد على روايته التي صدرت عام 2020، وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي.

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فيلم إذما أحمد داود سلمى أبو ضيف
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