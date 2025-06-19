بعد تداول أنباء ارتباطهما.. 10 صور تجمع أحمد مالك وهدى المفتي

كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية أنباء حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي، وأشار البعض إلى أن الفنانة مي كساب قامت بتهنئتهما ثم حذفت التهنئة.

وفي هذا السياق، يستعرض لكم "مصراوي" أبرز 10 صور جمعت بين أحمد مالك وهدى المفتي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 باكو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 من خلال ،شارك في بطولته كل من: انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، وإنعام سالوسة. المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

وشارك الفنان أحمد مالك في مسلسل "ولاد الشمس" ضمن سباق دراما رمضان 2025، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وشارك في بطولته: طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، معتز هشام، وجلا هشام.

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