23 أغسطس.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان يجتمعان في حفل ضخم ببيروت

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 23 أغسطس المقبل، وذلك في قاعة "فوروم دو بيروت".

ونشرت هيفاء البوستر الدعائي الرسمي للحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيه إلى جانب محمد رمضان، وعلقت: "يا لها من حفلة رائعة لا تُفوّت! نلتقي بكم يوم ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ في قاعة فوروم دو بيروت.. أنا هيفا، ومعي النجم محمد رمضان، نراكم تحت أضواء لبنان".

وتشارك هيفاء وهبي حاليًا في بطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "أرض جهنم"، والذي يشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد.

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