بعد أنباء ارتباطه بهدى المفتي.. من هو أحمد مالك؟

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر الفنان أحمد مالك، مؤشرات البحث على "جوجل"، بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ارتباطه بالفنانة هدى المفتي، وأشار البعض إلى أن الفنانة مي كساب قامت بتهنئتهما ثم حذفت التهنئة لاحقًا.

وفي السطور التالية، يعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الفنان الشاب أحمد مالك:

- من مواليد 29 سبتمبر عام 1995.

- درس إدارة أعمال الإعلام في جامعة خاصة، لكنه لم يُكمل تعليمه في مصر بسبب ظروف عمله، يسعى لتحقيق حلمه بالالتحاق بالأكاديمية الملكية لفنون الدراما في بريطانيا (RADA).

- وصف نفسه في لقاءات سابقة بأنه كان طفلًا خجولًا وضعيف البنية، وعانى من قلة الثقة بالنفس والتنمر، في عمر الـ17 بعد دخوله عالم الفن.

- بدأ مشواره الفني من خلال المشاركة في أعمال مثل فيلم "مفيش فايدة" ومسلسل "أحلامنا الحلوة".

- انطلاقته الحقيقية جاءت في رمضان 2010 حين قدم شخصية "حسن البنا" في مرحلة الطفولة بمسلسل "الجماعة"، ونال إشادة من الجمهور والنقاد رغم صعوبة الدور.

- اختير كأحد "نجوم الغد العرب" من قِبل مجلة سكرين إنترناشيونال عام 2017، وضمن قائمة المواهب العالمية الصاعدة في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2018.

- شارك في أكثر من 25 عملًا فنيًا، من أبرزها: اشتباك (شارك في مهرجان كان السينمائي)، ليل/خارجي (عرض في مهرجان تورنتو)

The Furnace، أولى بطولاته العالمية، عُرض في مهرجاني فينيسيا والجونة عام 2020.

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