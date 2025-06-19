هند صبري: "أنا تونسية ومصرية.. ومش ممكن أنكر ده"

كتبت - سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة هند صبري، خلال ظهور سابق لها في أحد البرامج، وذلك بعد انتشار منشور منسوب إليها يتضمن دعمًا لـ"قافلة الصمود"، ما أثار جدلًا واسعًا ودفع البعض للمطالبة بترحيلها من مصر.

وقالت صبري في الفيديو المتداول: "أنا متزوجة من مصري، وبناتي مصريات وتونسيات، وعندي الجنسية المصرية. أنا من تونس، واللي ملهوش خير في بلده ملهوش خير في حد. عمري ما أنكرت ده، ولا يوم اتنصلت من تونسيتي، بل العكس تمامًا.

وتابعت: "في نفس الوقت، بكنّ كل الامتنان والحب لمصر. جزء كبير مني بقى مصري غصب عني. ده بلدي اللي عايشة فيه، بحب ناسه، ومكنتش أعرف كنت هكون فين النهاردة لو ما كانوش حبوني من قلبهم".

ونشر بعض رواد مواقع التواصل، صور لتعليقات منسوبة إلى النجمة هند صبري، منها ما كتب باللغة الانجليزية تأكيدا لدعمها القافلة، بالإضافة إلى تصريح منسوب إليها، وتقول فيه : "من يقف في وجه هذه القافلة يخسر".

وطالب الذين قاموا بنشر التعليقات، بترحيل الفنانة هند صبري من مصر.

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