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أول رد من أيتن عامر على شائعة زواجها من منتج شهير

11:21 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    ايتن عامر
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    ايتن عامر الفنانة
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كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة أيتن عامر، على توضيح موقفها من الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل، عن زواجها من منتج شهير.

وقامت أيتن، بنشر بيان عبر خاصية "القصص" على حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام"،وكتبت: "تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة".

وأضافت: "أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول أي أخبار، احترامًا لأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد".

وتصدرت الفنانة أيتن عامر، قوائم الأكثررواجا، عبر مواقع التواصل، بعد انتشار شائعة زواجها.

وشاركت أيتن عامر مع الفنان محمد رجب، في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذي عرض في رمضان الماضي، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

أيتن عامر الشائعات شائعة زواج أيتن
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