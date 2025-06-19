كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ماجي بوغصن، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: إنها ليلة كبيرة".

وظهرت ماجي بإطلالة مميزة مرتدية فستان جريء، ليتفاعل معها المتابعين، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "بسم الله عليك مثل القمر"، "فديت القمر"، "الإطلالة غير"، "ما أحلاكي"، "الأجمل والأحلى".

يُذكر أن آخر أعمال ماجي بو غصن كان مسلسل "بالدم"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب باسم مغنية، بديع أبو شقرا، ووسام فارس، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

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