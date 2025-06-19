بالصور.. بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته ماهيتاب

كتب - معتز عباس:

احتفلت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري بزفافها مساء اليوم، في حفل عائلي بهيج يضم أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين ونجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بكاء وتأثر ماجد المصري في حفل زفاف ابنته، والذي تحتفل به للمرة الثانية على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد طلاقها من زوجها الأول.

يذكر أن، ماهيتاب ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.