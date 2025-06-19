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بالصور.. بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته ماهيتاب

01:04 ص الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته
  • عرض 11 صورة
    بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته
  • عرض 11 صورة
    بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته (
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري (
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 11 صورة
    بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته
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كتب - معتز عباس:

احتفلت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري بزفافها مساء اليوم، في حفل عائلي بهيج يضم أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين ونجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بكاء وتأثر ماجد المصري في حفل زفاف ابنته، والذي تحتفل به للمرة الثانية على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد طلاقها من زوجها الأول.

يذكر أن، ماهيتاب ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري الفنان ماجد المصري بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته حفل زفاف ابنة ماجد المصري
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