بالصور.. بكاء ابنة ماجد المصري في حفل زفافها

كتب - معتز عباس:

احتفلت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري بزفافها مساء اليوم، في حفل عائلي بهيج يضم أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين ونجوم الفن.

وودعت ماهيتاب والدها ماجد المصري بالبكاء، مع بدء مراسم حفل زفافها على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد طلاقها من زوجها الأول.

تأتي الزيجة الثانية لابنة ماجد المصري، بعد انفصالها عن زوجها الأول خلال الفترة الماضية.

يذكر أن، ماهيتاب ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.