أحدث جلسة تصوير لـ بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وهي تقضي سهرة مسائية داخل أحد المطاعم.

ونشرت بوسي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "قمر يا بسبوسة"، "أجمل ما شافت عيني"، "جميلة في كل لحظة"، "أجمل من أي واحدة".

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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