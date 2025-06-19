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بعد جدل تغير ملامحها..أحدث ظهور لـ إليسا والجمهور يغازلها

01:00 ص الخميس 19 يونيو 2025

المطربة إليسا

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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية إليسا متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وذلك بعد جدل ظهورها بملامح متغيرة بوجهها أثارت من خلالها حالة من الجدل بين جمهورها.

ونشرت إليسا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "⁨قلبي الصغنن لا يتحمل"، "الأيقونة ملكة الإحساس"، "نحن نحبك يا إليسا"، "ملكة القلوب".

يذكر أن، إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي عام 2018، وكشفت في الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "It's OK" عن صعوبة المرحلة التي مرت بها، مؤكدة أنها تعاني من آثار جانبية للمرض.

اليسا

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إليسا تخطف الأنظار المطربة اللبنانية إليسا إليسا على إنستجرام إليسا الأيقونة ملكة القلوب إليسا
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