حدث بالفن | وفاة شقيقة مطربة وبكاء نجم وحفل زفاف ابنة ماجد المصري

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة شقيقة هايدي موسى، تركي آل الشيخ ينعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، أول تعليق من روتانا بعد التحقيق مع بهاء سلطان، سبب بكاء يسرا في أحدث ظهور لها، ابنة عمرو دياب بإطلالة جريئة في حفل عشاء مع صديقتها بالأهرامات، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: