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15 صورة لـ سارة سلامة من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

12:40 ص الخميس 19 يونيو 2025
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، داخل أحد الفنادق الشهيرة على النيل.

ونشرت سارة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بمكياج لافت، لتنال إعجاب الجمهور والمتابعين.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال"، "كنافة بالقشطة"، "قمر أوي"، "أجمل فنانة".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

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سارة سلامة السوشيال ميديا انستجرام سارة سلامة
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