إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بمكياج هادئ.

ليلى أحمد زاهر

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت أمام البحر.

زينة

ظهرت الفنانة زينة، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام "، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

ياسمين رحمي

شاركت الفنانة ياسمين رحمي، صورة لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، وظهرت بإطلالة صيفية،عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أسماء أبو اليزيد

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بدون مكياج، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

آية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة، صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية.

نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بفستان قصير باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، ولاقت إعجاب متابعيها.