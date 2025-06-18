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زيجتها الثانية.. الصور الأولى من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري

11:09 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ماجد المصري بحفل زفاف ابنته ماهيتاب
  • عرض 4 صورة
    ماهيتاب ابنة ماجد المصري
  • عرض 4 صورة
    ماجد المصري بحفل زفاف ابنته ماهيتاب
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كتب- هاني صابر:

بدأ منذ قليل، حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، والذي تحتفل به للمرة الثانية على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد طلاقها من زوجها الأول.

تأتي الزيجة الثانية لابنة ماجد المصري، بعد انفصالها عن زوجها الأول خلال الفترة الماضية.

يذكر أن، ماهيتاب ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري ماهيتاب ماجد المصري الزيجة الثانية لماهيتاب ابنة ماجد المصري
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