الصور الأولى من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري

كتب- هاني صابر:

بدأ منذ قليل، حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، والذي تحتفل به للمرة الثانية على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد طلاقها من زوجها الأول.

تأتي الزيجة الثانية لابنة ماجد المصري، بعد انفصالها عن زوجها الأول خلال الفترة الماضية.

يذكر أن، ماهيتاب ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.